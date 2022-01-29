桃園市觀音區37歲的馬姓男子，近期工作不順、經濟壓力大，28日晚間喝酒後就獨自離家、失去聯繫，親友擔心他的安危向警方報案，所幸警方調閱手機發話位置及路口監視器畫面，循線在一間汽車旅館內找到馬姓男子，經員警苦心安撫後男子總算情緒回穩，感謝警方的關懷。

大園分局草漯派出所所長汪冠宇表示，馬姓女子於28日晚間至派出所報案，稱其弟弟喝酒後傳了一封訊息，表示他心情不好壓力大，隨即失去聯繫，馬女擔心弟弟發生意外，於是請警方幫忙協尋。

警員陳盈帆、蕭凱獲報後，向電信公司調閱馬男手機發話位置，並查看沿途監視器追查其車輛去向，發現馬男的車輛最後出現在觀音區六合街一帶，員警立即前往附近搜尋，總算在一間汽車旅館內找到喝醉的馬男。

馬男情緒激動地向員警表示，他之前在工地做工，但近期工作減少收入不穩定，加上年關將近，讓他覺得壓力很大、心力交瘁，才想離開家到外面散心。後續經員警關懷安撫，馬男情緒逐漸平穩，員警也通知其親友前來接人，親友對於警方的熱心協助，表示萬分感激。

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