許光漢受邀擔任手機品牌代言人。（OPPO提供）

許光漢受邀代言OPPO手機新品，近日釋出首波影片和形象照，預告OPPO Reno7 系列即將登台，許光漢表示：「我本身無論是在工作期間、爬山、與家人及三五好友相處時光，最常做的事就是拍照紀錄生活，拍下的影像有時候也會成為我的靈感。」提到攝影，許光漢說：「會拿起手機拍照的時刻通常是工作中或外出旅遊時碰到特別的人事物。」透露手機裡最後一張照片是最近工作的收工照，已迫不及待過年休息跟家人好好團聚。

許光漢今年因拍戲又同時推出新專輯，比較少安排時間陪伴家人，想趁難得年假期間陪家人到台北近郊走走，但他也不忘呼籲大家隨時做好防疫工作。聊起過年印象最深刻的回憶，許光漢表示自己最開心的是可以跟家人一起放煙火，但他特別叮嚀：「大家如果要放煙火還是要記得注意安全跟遵守規定。」而新年願望則是最老派但最實在的「平安健康」，祝福所有粉絲新年快樂，保持愉悅的心情迎接新年。