衛武營首創360度沉浸光影劇場。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

2022台灣燈會在高雄，預料帶動春節旅遊商機，但日前因疫情衝擊，住房率掉近3成，隨著疫情獲控制，才又回溫。高市府與觀光業者加強各類清消，讓遊客安心旅遊，並與旅行社推出超過20條2天1夜精彩遊程，經6萬多人網路票選，最終由可樂旅遊的遊程拔得頭籌。

年節前夕高雄爆發疫情，不少遊客紛紛取消訂房，令旅宿業者憂心不已。高雄市旅館公會理事長周文彬指出，原本退房約2、3成，所幸高雄疫情控制良好，沒有再擴大，近期旅客回籠，整體訂房率約8、9成，歡迎大家來高雄逛燈會。

高市觀光局副局長孫春良強調，高雄因應疫情變化，除在旅宿業加強各類清消、景區也定期清潔消毒、鼓勵觀光業者維護衛生環境等，全方位落實防疫措施，而「2022台灣燈會在高雄」也推個人專屬「燈會碼」，透過智慧科技來防疫。

觀光局日前也廣發英雄帖舉辦燈會遊程競賽，獲得各大知名旅行業者響應，結合泡湯賞花、農村體驗、船遊港灣、環島旅遊等多元遊程，最終冠軍出爐由可樂旅遊奪冠。

觀光局指出，冠軍遊程主要造訪漯底山自然公園、蚵仔寮觀光漁港、華一休閒農場等，入住愛河灣燈會第一排的商旅，整晚沉浸於愛河灣燈區的璀璨與瑰麗，隔日在打狗英國領事館畫下美麗句點，2天1夜只要2199元，CP值超高。

第2名、第3名分別為輕鬆假期及山富旅遊，除觀賞衛武營及愛河灣2大燈區燈會作品外，還規畫造訪原鄉人氣景點茂林紫蝶幽谷、船遊港灣等特別行程，也大獲網友青睞。

自由行方面，觀光局結合年輕人創意，開發20條新興遊程，冠軍作品「雄雄想來一場時光旅行」，刻意挑選較有歷史意義景點，如日治時期發展的哈瑪星、鹽埕埔與左營眷區等，宛如乘坐時光機回到過去，歡迎跟著「少年旅行家」腳步玩樂高雄。