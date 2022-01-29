年關將至爆出「缺蛋危機」，國民黨今天質疑，民進黨年前護核食、鬧蛋荒，農委會慢半拍「蛋都不夠吃」，年節將近，餐桌上卻沒有蛋料理，超商架上、菜市場攤販上演「缺蛋危機」，難道今年吉祥話要改成「剩蛋快樂」？

國民黨表示，這次「缺蛋危機」從去年10月起就有跡可循，當時最低點每斤32.5元，短短3個月後，已經飆漲到每斤47元，漲幅高達50％，光是每天缺蛋就高達120萬顆，即便農委會緊急啟動「南蛋北送」，卻更是讓人不解的政策，全民質疑難道過去南蛋不北送？

國民黨批評，執政黨沒有針對春節物資供應做好「超前部署」，急著解禁福島核災食品，蔡英文總統擺明「輕民生」，農委會則對過年前的「缺蛋危機」反應慢半拍，逼得全台在農曆春節前夕鬧蛋荒，連蛋都不夠國人吃。

「缺蛋危機已非先例」，國民黨說，回顧2019年曾經缺蛋長達半年，當時農委會事前未及時掌握並積極調控，放任雞蛋短缺及價格持續攀升半年以上，還粉飾太平的發布「近期蛋價無明顯波動」、「造成近期缺蛋的原因眾多」等新聞稿，因此被監察院糾正。

國民黨質疑，這次很明顯地，農委會並沒有得到教訓，應對措施也一變再變，先說「過年後每週進口32萬顆雞蛋」，又改口「每週60萬顆雞蛋」，就連最直觀的「缺貨原因」也一改再改，農委會如果連事實都說不出口，如何穩定食品供應？難道在民進黨治理下，民眾想吃顆蛋也得自求多福？