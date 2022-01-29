慰勞春節疏導交通員警，麻豆分局行動食物補給車上路。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

員警冒雨於六甲落羽松林區外道路疏導交通。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

春節期間為維持重要景點交通順暢，台南市警察局麻豆分局於六甲落羽松區、烏山頭水庫、總爺藝文中心等重要景點加派人員疏導交通，為慰勞值勤人員，分局特準備了行動補給車，滿載點心、水果、冷熱飲，讓辛苦員警迅速補充體力。

台南市六甲落羽松季29日上午舉行開幕典禮，為避免活動周邊停車亂象發生，麻豆分局特別出動大批警力及民力，在開幕活動現場出入口處及周邊道路六甲區台1線299.8公里處路口執行交通疏導，指揮遊客安全穿越馬路，並派員維持停車秩序，防止遊客違規停車，維持交通順暢。

除了派員維持交通秩序，麻豆警分局交通安全宣導團隊，特別利用活動期間到場宣導「你若酒駕，我就改駕」、「酒後找代駕，安全平安歸」等交通安全觀念，提醒遊客春節期間，酒後不開車，餐敘飲酒請尋代駕服務，減少酒駕事故的發生。

此外，麻豆警分局更推出「警溫馨行動補給車」，視天氣狀況於行動補給車內裝滿各式水果、點心及冷熱飲等，並由各級幹部親自送達執勤人員手中，讓同仁在較長時間執勤下，能迅速補充體力，市長黃偉哲蒞臨活動會場時，也讚許行動補給車概念，並親自倒熱飲慰勞執勤同仁。

分局長林中興表示，同仁春節年假執勤非常辛苦，應多予鼓勵與支持並提供同仁最好的執勤環境，春節期間，「警溫馨行動補給車」將巡迴轄區內重要交通疏導點，提供第一線值勤員警溫馨便利的食物補給。

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