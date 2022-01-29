中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，因應國際COVID-19疫情嚴峻及Omicron等新型變異株於國內社區流行風險，自去(2021)年8月30日起啟動各項COVID-19加強監測方案，及時偵測國內病例阻斷傳播鏈，截至本(2022)年1月22日辦理情形如下：

一、社區加強監測：

於全國21個縣市共計274家基層定點診所，發放公費COVID-19家用快篩試劑，由醫師評估對於具呼吸道症狀民眾發放試劑，再由民眾居家篩檢及回報快篩結果。累計發放17,834劑，其中1人後續經PCR檢驗研判為確定病例，呼籲民眾如出現呼吸道症狀，請善加利用此機制至公費快篩試劑發放診所掛號就醫。

二、國際機場/國際海港特定高風險工作人員重點監測：

於桃園、臺北、臺中與高雄等4個國際機場及12處國際商港、工業港及離島兩岸通航(小三通)港口之特定高風險工作人員，每7天以公費家用快篩試劑採檢一次。累計檢測80,456人次，其中2人快篩陽性後經PCR檢驗研判為確定病例。

三、廢汙水監測：

持續辦理全國汙水SARS-CoV-2病毒監測，由11處監測站累計採檢176件汙水檢體，SARS-CoV-2病毒核酸檢測均為陰性。

四、邊境進口冷凍食品包裝監測：

持續於邊境採樣檢驗進口冷凍肉品、水產品及水果之內、外包裝，監控進口冷凍食品內、外包裝之SARS-CoV-2病毒污染狀況，累計抽驗30個國家之253批產品，共978件樣品，SARS-CoV-2病毒核酸檢測均為陰性。

五、捐血人血清抗體陽性盛行率調查：

針對去年4至7月份我國捐血中心捐血人之血液存檔樣本，已完成抽樣5,000支檢體進行抗體檢測，僅1支檢體抗核蛋白(N)抗體及抗棘蛋白(S)抗體檢測結果皆為陽性，陽性率為0.02%，整體自然感染陽性率低，與該區間同年齡層確診率相當，本次調查未發現大量未診斷之潛在病例。

指揮中心強調，為因應Omicron新型變異株威脅，及維護國內社區安全，將持續強化邊境與社區監測等各項防疫作為，及早發現可能病例，阻斷傳播鏈，並依據疫情態勢，適度調整加強監測方案。