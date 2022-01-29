樂活夜櫻季今浪漫登場。（北市公園處提供／楊亞璇台北報導）

樂活夜櫻季今浪漫登場。（北市公園處提供／楊亞璇台北報導）

樂活夜櫻季今浪漫登場。（北市公園處提供／楊亞璇台北報導）

樂活夜櫻季今浪漫登場。（北市公園處提供／楊亞璇台北報導）

樂活夜櫻季今浪漫登場。（北市公園處提供／楊亞璇台北報導）

樂活夜櫻季今浪漫登場，邀請民眾一同線上賞櫻，留言抽黃金。（北市公園處提供／楊亞璇台北報導）

2022樂活夜櫻季「幸福光櫻」浪漫登場！今年展期自1月29日至2月28日，為期一個月的時間，於東湖的樂活公園內，浪漫櫻花樹沿著內溝溪相繼綻放，由寒櫻率先開始，八重櫻、昭和櫻、吉野櫻則緊接在後，陪伴民眾一起度過農曆春節及西洋情人節。

每年到了春天，樂活公園粉色白色櫻花交織盛開，吸引民眾們前往賞櫻，公園及內溝溪沿岸的櫻花種類繁多，包含寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻，無論是白天趁著陽光明媚出遊，抑或是夜晚搭配絢麗燈光賞夜櫻，都是絕佳的漫步好去處。

北市公園處長黃淑如表示，今年樂活夜櫻季主題為「幸福光櫻」，因應疫情避免群聚，樂活夜櫻季開幕式轉為線上直播，改為「點燈祈福」方式與市民朋友分享夜櫻與祈福，同時進行開幕除現場直播活動，也邀請民眾一同線上賞櫻，留言抽黃金。

直播內容將由藝鑫創意舞團演出3D立方體，搭配LED特效增添光影效果進行開場，並由台北市吉祥物熊讚啟動「樂活夜櫻季」，利用燈控方式點亮整個展區，點亮夜櫻季也象徵著點燈祈福，期許疫情退散，迎接新好年。

另外還有新移民表演團體帶來精采表演，有擅長中國民族舞、敦煌舞、尤以「千手觀音」最為著名的「東方炫舞團」，還有「美麗多元」及「凱西舞蹈團」由推廣多元文化的越南新移民，穿著越南傳統服飾以音樂和舞蹈詮釋越南過年賀春節遊街賞花情景，帶給大家多元藝術饗宴。

配合樂活夜櫻季，北市內湖區公所將於2月12日中午12時45分於五分區民活動中心，暨樂活公園舉辦規畫「花漾內湖遇見幸福光櫻」單身聯誼活動。

公園處表示，目前樂活公園約有五成櫻花盛開綻，提醒民眾體溫超過37.5度請勿入場，參與樂活夜櫻季活動的同時務必做好個人健康防護措施、勤洗手及配合各項防疫規範，現場禁止飲食、拍照不可脫掉口罩，戶外也要保持安全社交距離。

公園處呼籲，「公園新花漾」粉絲團每日定時PO出人潮警示燈，方便民眾知道該時段人潮狀況，建議出遊前再次確認，若人潮太多，建議另擇時間前往觀賞。周邊停車空間有限，請多使用大眾運輸工具，可搭乘文湖線至東湖站，步行時間約10分鐘即可抵達。