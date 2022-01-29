新北市各農會超市也在年前期間推出專屬優惠檔期，除了有水果禮盒、有機茶葉禮盒，也有生鮮農漁產品優惠，且只要在30日前在各農會超市及販賣部消費滿1000元並登錄發票，就可參加888元農遊券抽籤。（農業局提供）

年節來臨，為避免人潮群聚購物，產生群聚風險，新北市農業局推出「美味農業得來速」方案，民眾可線上購物，而新北市各農會超市也在年前期間推出專屬優惠檔期，除了有水果禮盒、有機茶葉禮盒，也有生鮮農漁產品優惠，且只要在30日前在各農會超市及販賣部消費滿1000元並登錄發票，就可參加888元農遊券抽籤。

農業局指出，淡水、三重、五股、三芝、深坑及金山等6家農會超市即日起至下月9日，聯合推出年節促銷檔期，過年必備的糖果、餅乾、飲料等零食和一般家庭用品，以及高麗菜、香菇、大花枝、白蝦及金目鱸等多種生鮮農漁產品都在促銷。

另外，農會超市也有販售櫻花蝦米糕、魷魚螺肉蒜及筍絲燴元蹄等人氣年菜，其中蘆洲與板橋農會超市除提供桶柑、蓮霧、水梨等高級水果禮盒，還有大安農會金磚米禮盒、苑芳農會鴨肉禮盒、青農有機茶葉禮盒等各地區農會精緻禮盒。由於各農會超市及販賣部皆為農遊券合作店家，民眾只要在本月30日前消費滿千登錄發票，就能參加888元農遊券抽籤。

新北市農會理事長林讚枝表示，為確保所有顧客健康，農會超市都以最嚴格標準落實防疫，落實進入超市戴口罩、消毒、量額溫及實聯制等防疫措施外，更配合農業局政策推出「美味農業得來速」，提供預購方式，先以台灣pay等行動支付或匯款付清，再選擇至農會分流取貨，減少來店購物時間以及找零接觸風險。

新北市農業局長李玟表示，農會除了協助農友產銷，也負責幫市民朋友的健康把關，農會超市所有商品都經過嚴選才能上架販售，民眾可以放心採買，也呼籲民眾，外出購物務必戴上口罩，並保持社交安全距離，做好防疫措施。