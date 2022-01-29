隆田ChaCha文資教育園區停車場配置圖。(台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真)

隆田ChaCha文資教育園區過年活動表。(台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真)

甫於1月15日開幕的台南隆田ChaCha文資教育園區，迎接春節連假來臨，園區特別推出「考古體驗趣」、「考古探索秀」及一系列街頭表演，搭配園區有全國最大的沉浸式劇場，還有最受歡迎的彈跳小丘公共藝術，邀請大、小朋友相揪「隆」來chacha園區，讓您生「隆」活虎一整年。

台南市文化局長葉澤山表示，隆田ChaCha園區是今年備受矚目的台南最新文化觀光景點，新年期間規畫的「考古體驗趣」及「考古探索秀」，將是營運以來首度開放考古中心。

導覽行程將介紹考古人員工作流程並引導民眾瞭解出土遺物背後的故事與意義，「考古體驗趣」活動特別以考古人員整理遺物歸檔時需操作的堆高機為發想，邀請小朋友動手操作迷你堆高機，化身小小考古員。

隆田chacha園區大年初一至初六（2／1～2／6）精彩活動不間斷，除有「考古體驗趣」、「考古探索秀」、「小丑呀咪」、「美吉克魔幻藝術」及氣球表演，初五、初六還將推出「新春chacha市集」。

因應春節連假人潮，園區已規畫附近3處停車空間，包括隆田火車站後站停車空地、官田農會員工停車場及體育公園停車場（步行約10分鐘），請來訪的自駕族多多利用。園區也鼓勵民眾多多搭乘火車，下車出站步行只要3分鐘，即可抵達園區。