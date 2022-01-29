桃園市長鄭文燦認為，智慧城市必須結合永續的價值才能持續推動。(楊宗灝翻攝)

新冠疫情持續延燒，桃園市政府資訊科技局與ICF國際智慧城市論壇合作，自1月起以1月1城市的線上論壇，為3月即將舉行的2022智慧城市展暖場。論壇聚焦全球城市發展趨勢，結合永續理念分享桃園碳排、永續發展經驗。

桃園市長鄭文燦認為，智慧城市必須結合永續的價值才能持續推動，資科局長余宛如說，必須學習每個城市的經驗，以發掘出最適合的典範，才能達到城市永續發展目標。桃園持續以「好用、有感、可複製」目標，打造以市民為中心的智慧城市，希望為市民營造更好的生活品質。

桃園市近年來以淨零碳排、永續發展做為城市治理目標，除了建置全國最完整的水資源智慧管理平台、推動再生能源成為北部最大的光電城市，也有全國發行量第一的市民卡、24小時不打烊的1999市民諮詢服務。在數位治理、無紙化作業上也積極推動節能減碳，提升市政效率，獲得2019年「智慧城市論壇（ICF）」頒發全球智慧城市TOP 1首獎。

桃園市城市線上永續論壇從台灣出發，由ICF共同創辦人攜手桃園市資科局長余宛如，與越南平陽省、荷蘭恩荷芬市、加拿大愛德蒙頓市、奧地利維也納市等展開對談。會中針對每個城市關注的數位治理、創新與生態系發展等議題，分享彼此在邁向「淨零碳排、永續發展」的推動經驗，不僅推廣桃園經驗，更強化與國際的交流。桃園市也會在今年3月全球盛大的智慧城市展上，將論壇精華集結成短片，分享給所有與會的城市、企業與民眾，以促進共同邁向智慧永續、淨零碳排的未來。