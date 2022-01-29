原來是老鼠咬破瓦斯管，「真凶」還被瓦斯桶壓住。（翻攝臉書社團《爆怨公社》）

太可怕了！一名女網友分享，家中瀰漫瓦斯味12小時，終於找到原因，原來竟是老鼠咬破瓦斯管！而這名「真凶」被瓦斯桶壓在底下，讓女網友直呼「自作孽不可活！」。而這段期間家中還有燒水熱湯卻沒出事，也讓女網友慶幸喊「好哩加在」，有家神保護。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文分享照片，表示從半夜三更人昏昏沉沉的起床上廁所就隱約聞到瓦斯味，一直到了白天中午過後，聞到整個人都暈暈的，最後受不了請師傅幫忙找原因，瓦斯已經在家中瀰漫12小時之久，期間還在瓦斯爐上燒水熱湯，最後終於找到「真凶」，原來是老鼠咬破瓦斯管！

原PO憤恨表示：「真的驗證了自作孽不可活了，自己把瓦斯管咬破，自己先中毒，再被挪動的瓦斯桶壓到，不死也難，果真什麼都咬……找死」、「該死的老鼠，差點我這一家婦孺就敗在你這隻鼠輩手上了，你～死有餘辜」，更慶幸家神有在保護。

眾多網友看了也驚呼：「好恐怖」、「好危險」、「好恐怖的鄰居 都聞到瓦斯味了 還敢開瓦斯爐」。更有人建議：「有一隻就代表可能還有二三四隻存在……瓦斯管建議先換成金屬的保平安再來慢慢想辦法逮牠！」。

另有網友說明：「瓦斯本身沒有毒，是燃燒瓦斯不完全產生的一氧化碳才有毒，瓦斯漏氣不怕中毒怕濃度過高一個火花造成氣爆……瓦斯沒有毒，瓦斯本身是無色無味無毒，但因為有氣爆的可能性所以添加臭劑，目的是在提醒用戶瓦斯漏氣」、「早期瓦斯是水煤氣，成分是一氧化碳混氫氣，所以洩漏吸入後會死人。所以年紀大的網友會有既定印象「吸瓦斯會死」。但，現代的瓦斯成分已經改成天然氣(甲烷)、液化石油氣(丙烷+丁烷)。本身無毒，具有易燃易的特性。燃燒時環境如果密閉，導致氧氣量減少的不完全燃燒，就會產生能致死的『一氧化碳』。所以現在的瓦斯爐安裝會有法規要求需要加裝強制排氣裝置。當密閉空間中，空氣含氧低於19.5%，是會缺氧昏迷死人的。」。