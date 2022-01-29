通訊軟體LINE宣布旗下LINE Lite軟體將於2月28日下架，未來不再提供相關服務，儘管帳號能夠轉移至LINE APP繼續使用，但LINE Lite裡面所有的訊息都不會轉移，若用戶有需求得自己備份，消息一出讓不少用戶直呼，「慘了，晴天霹靂。」

LINE Lite被稱為是「輕簡版」的LINE APP，主打版面簡潔，僅保留聊天傳訊息等核心功能，因此占用記憶體的容量較小，且LINE Lite讓用戶可以在不同裝置登入同個帳號，並進行訊息同步，受到不少有跨裝置需求或覺得LINE太占記憶體的用戶歡迎。

此外，由於LINE官方推出的平板APP版本僅提供蘋果iPad系列使用，可以像電腦一樣，使用與手機相同的帳號跨平台登入，而LINE Lite是支援同步登入的App，常被用戶安裝在第二台手機或安卓平板上，因此停用後將會造成不便。

消息一出引起《PTT論壇》網友們熱烈討論，許多人感到相當錯愕，「晴天霹靂，功能少很多很順」、「lite比line順多了，結果砍掉順的留垃圾line真白癡」、「我才剛體會到這個lite的美好不到一個月...」、「這也代表iOS和安卓雙棲的人，只能選其中一支登入Line，增加困擾」、「真心不懂line不讓人多裝置登入是有什麼用意。」