蔡英文總統日前出席「蔣經國總統圖書館」開幕致詞，震驚泛綠陣營，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，他大膽假設蔡英文有「道德虛無主義」傾向，會玩左右逢源的遊戲，在中國人與台灣人之間，在中華民國與台灣之間，威權與民主之間，或遊走藍綠之間，悠遊自在，如魚得水。

游盈隆說，蔡英文舉動引發泛綠反彈，可以直追2019民進黨總統初選「搏歹筊」，但這次激怒的是另一群人。綜觀外界對她的批評，主要環繞在四方面：盲目推崇威權獨裁者、認同與價值錯亂、違背轉型正義、曲解蔣經國「反共保台」論。

他認為，「這些批評基本上公允，並沒有冤枉她」。以民進黨籍總統身份去吹捧老蔣時代即位居軍情要津，厲行恐怖統治、摧殘人權與自由、無情壓制民間社會的外來最高威權統治者，這傷了無數台灣人的心，尤其是走過高壓戒嚴統治的人。

他說，蔡英文藉掌握黨權，經「自由選舉」（Free election)登上總統大位，但為達目的不擇手段的作風（如2019總統初選，2021四大公投等），實質廢除黨內民主，暗中收買操控媒體，私心自用，用人唯親，罔顧司法改革，公然扛著民主的旗幟反民主，屢見不鮮。從這角度，就不難理解她樂意以「台灣總統」身份去為昔日威權獨裁者加持的心理狀態。

他指出，越來越多人已確信，蔡政府的「轉型正義」是虛晃一招，作作樣子，不是玩真的。因此，時至今日，民進黨完全執政下，陳文成案和林宅血案都破不了案，甚至許多政治犯的檔案都不予公布，包括坐黑牢超過25年的民進黨前主席施明德，竟然也要不到資料，非常荒唐。

他說，，在曲解「蔣經國反共保台」方面，蔡英文明顯犯了「指鹿為馬」的邏輯和歷史錯誤，蔣經國當年的「反共保台」時空背景與意涵，如何與今日台灣「反共保台」相提並論？兩蔣時代，嚴格來講，是法西斯的年代；法西斯是極右派，共產黨是極左派，兩者雖都是極權主義，但水火不容，是不爭的歷史事實。

他說，所以蔣經國反共產極權，有脈絡可循，值得同情，但絕不是站在自由主義的立場，更不是站在捍衛台灣人民主生活方式的立場，是站在右派大中國主義者的立場反共，目的是打回大陸，消滅萬惡共匪，重掌政權。

他大膽假設蔡英文「道德虛無主義」傾向，這類人不會有道德負擔，更不會有道德衝動；想做什麼，就做什麼，只要沒有明顯而立即的危險；這種人會為切身利益或權位勇往直前，但不會為理念或理想犧牲奉獻。正因為有道德虛無主義傾向，所以才會有認同與價值錯亂的時候。

他說，但願他的大膽假設可以被證明是錯的，否則，台灣未來不堪設想。