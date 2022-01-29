公牛隊「後衛」迪羅薩（DeMar DeRozan）入選今年全明星賽，這同時引來一些球迷的批評。籃球記者史坦（Marc Stein）推文寫道：「NBA把他列為後衛參加票選，他職業生涯都被寫成後衛。現在他和兩個後衛隊友拉文（Zach LaVine）、 鮑爾（Lonzo Ball）一起先發，仍然被當成後衛。」

大家對於迪羅薩入選沒意見，他顯然是東區最出色的球員之一，但是他本季根本沒打過後衛的位置。事實上迪羅薩最近3個球季、包括從馬刺時期就先後轉為小前鋒、大前鋒，他季外來到公牛之後繼續打大前鋒，這和他生涯前半段在暴龍時期打得分後衛已經相差了兩號位置（得分後衛2號、大前鋒4號）。

網友在推特嘲笑說：「聯盟笨到都沒更新了嗎，已經3年了耶。」即使公牛願意推3個後衛上場，但是NBA明星賽的規定就是3個前鋒、2個後衛。一位握有媒體選票的作家Michael Grange寫道：「NBA把迪羅薩當成後衛，即使他開季以來都是打前鋒。他們把吉米巴特勒（Jimmy Butler）當成前鋒，但他其實是控球者。」

吉米巴特勒還可以算是控球前鋒，迪羅薩就真的已經不是後衛。不過被放在後場也有好處，今年東區的前場3位球星杜蘭特（Kevin Durant）、阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、恩比德（Joel Embiid）都是高人氣，迪羅薩在後場則是一支獨秀，攻佔人氣三冠王（球迷票選、媒體票選、球員票選）。迪羅薩前3季在西區的馬刺都沒有入選明星賽。