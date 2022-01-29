新冠肺炎本土疫情延燒，截至昨日，桃園共有7起感染源不明零星個案，其中包含1起20多歲女子（案18555）的家庭群聚案。中央流行疫情指揮中心今宣布，由於疫調發現該家庭群聚，以及越南移工（案18677）、八德市場攤販（案18758）足跡與加貝爾幼兒園個案有關，列為幼兒園相關。另1名昨確診的印度男子（案18752）因N抗體陽性、二採陰性，屬舊案，今在關聯圖上移除。若加上新確診的大同2夫妻，目前桃園共有4起感染源待釐清零星個案。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對桃園20多歲女子（案18555）與媽媽、嫂嫂的群聚案，經定序發現女子的定序和桃機群聚案相同，且家人足跡有大湳市場，和錢都及加貝爾幼兒園群聚可能有關。

另外，日前確診的越南移工（案18677）曾於女友到訪加貝爾幼兒園個案經營的美甲店，與女友雙雙確診，也被移到加貝爾幼兒園群聚相關。至於昨日確診的案18758為八德市場攤販，足跡和幼兒園家長重疊，才被社區採檢站檢出陽性，也改列為加貝爾幼兒園相關。

羅一鈞進一步表示，昨日有一案被懷疑為舊案，為印度籍男子（案18752），經二採檢出陰性、N抗體陽性，研判為舊案，因此從關聯圖上移除。

目前為止，桃園共有4起感染源待釐清零星個案，包括陪病檢出陽性的60多歲女子（案18183）、社區採檢檢出陽性的50多歲女子（案18687）、八德20多歲男（案18757），以及今日公布的大同公司2名員工（案18780、18781）。