桃園新增9確診 大同染疫夫妻「1人駐點桃園市府」感染源不明 14:482022/01/29 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市疫情嚴峻，其中大湳市場加強清消。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市29日新增9人確診，其中1人為桃園市資訊科技局委外駐點廠商大同員工、同樣在大同工作的妻子，感染源尚未釐清。另有3人為加貝爾幼兒園學童的家人，其餘4人自貿港區員工。共7人隔離中採檢確診。另先前到錢都案中，到美甲睫毛店確診移工的女友也在今天確診，明天才會公布案號。 疫情升溫 黃偉哲宣布取消過年廟宇參拜行程 過年走春拜拜 先上網看中市府「宮廟防疫即時看」 #新冠肺炎 #台灣 #大同 #桃園 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中出現2本土 六都全失守 04:102022/01/29 焦點要聞 超越加拿大 大勝北韓 輸給印度 2022年軍力排名 台灣名次曝光 08:472022/01/29 國際 松山幼兒園師1傳5！4學童「病毒量漸增」 北市：應是新感染 11:442022/01/29 生活 保健食品 台灣為基地放眼海外 04:102022/01/29 產業特刊 桃園 訪山林泡溫泉 觀光工廠、水族館吸睛 04:102022/01/29 產業特刊 虎年虎事 台灣文化一探百獸之王 04:102022/01/29 財經焦點 預防遊客太多 桃園警推交通疏導計畫 13:572022/01/29 社會 新冠肺炎5大監測結果曝 指揮中心：揪出3陽性 14:192022/01/29 生活 六都全淪陷！本土最新確診地圖曝 全國407人染疫 08:162022/01/29 生活 春節連假疫苗接種不打烊 各縣市施打時間一次看 13:142022/01/29 生活 1月1城市 桃園舉辦永續城市線上論壇 14:252022/01/29 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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