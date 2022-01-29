桃園市29日新增9人確診，其中1人為桃園市資訊科技局委外駐點廠商大同員工、同樣在大同工作的妻子，感染源尚未釐清。另有3人為加貝爾幼兒園學童的家人，其餘4人自貿港區員工。共7人隔離中採檢確診。另先前到錢都案中，到美甲睫毛店確診移工的女友也在今天確診，明天才會公布案號。