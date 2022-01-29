Sandy今席開40桌，菜色豐富。（讀者提供）

新人的伴手禮放了所有Sandy代言的商品。（讀者提供）

吳姍儒（Sandy）今（29日）舉辦世紀婚禮，與相戀5年的「王先生」走向紅毯的彼端，在現場400名賓客的祝福下，開始小兩口攜手的幸福人生。Sandy還身兼婚禮策劃總監，直接在Rundown上，空出40分鐘的時間給父親大人，相當貼心、孝順，她也發揮主持魂，跳下來打流程，「整個主持人稿是我寫、流程也是我拉，time code也是我拉的，精準到by second！」令人讚嘆不已。

婚禮花藝由陳艾琳的「浪花花藝」負責，婚禮由梁赫群老婆的永恆婚禮公司籌劃，今天席開40桌，菜色包括燒烤醬水晶魚、糖漬芝麻核桃、宮保辣汁腰果杏鮑菇、花雕醉酒雞、果木燒櫻桃鴨、蒙古燒烤紐西蘭小牛帶骨肋排、蟹肉臘味糯米飯、花膠松茸瑤柱鮑魚燉雞湯、爐烤海岩龍蝦佐卡邦尼汁等15道美食，1桌花費大約3萬，共40桌。

新人的伴手禮也很豐富，放了Sandy所有代言的商品，裡面有牙膏、牙刷、身體乳、洗髮精等用品。加上婚禮布置及伴手禮等，婚宴花費粗估超過300萬元。

婚紗照則遠赴彰化拍攝，抵達台豐高爾夫球場拍攝，吳姍儒與王先生亦是首位在此拍攝婚紗照的新人。吳姍儒也笑說自己很瘋，把婚禮當尾牙搞，除了三台氣泡機提供賓客抽獎，她還弄了一個抽獎袋，1千元一注，不限幾注，想抽獎的賓客自由投入，據上看20萬元，將在婚禮最後抽出最大獎。