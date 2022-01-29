為了解國內新冠肺炎社區流行風險，中央流行疫情指揮中心持續進行5大加強監測方案，其中去年8月啟動的「捐血人血清抗體研究調查計畫」共抽樣5000件，結果僅發現1件陽性，陽性率為0.02％。指揮中心指揮官陳時中表示，可以看出整體社區內沒有大量隱形傳播。

「捐血人血清抗體研究調查計畫」是針對去年4月至7月全台各捐血中心之血清存檔樣本，隨機抽樣檢驗。指揮中心發言人莊人祥表示，去年5月19日全國提升為三級警戒，針對該日期前後5周、17到65歲捐血人族群的血清樣本來抽樣，希望了解社區自然感染率，以及打完疫苗後生成抗體的比率。

目前已完成抽樣5000支檢體進行抗體檢測，僅1支檢體抗核蛋白（N抗體）及抗棘蛋白（S抗體）檢測結果皆為陽性，陽性率為0.02％。

監測結果顯示，整體自然感染陽性率低，與該區間同年齡層確診率相當，本次調查未發現大量未診斷之潛在病例。如比對當時的社區感染情形，截至6月19日全台17到65歲累計確診率0.06％，主要集中在台北區。

莊人祥進一步說明，如果是自然感染，N蛋白和S蛋白都會呈現陽性，但如果是打疫苗產生的抗體，則只有S蛋白變成陽性。該研究檢驗5000支檢體，初步驗出14支N抗體陽性，為排除偽陽性的可能，使用西方墨點法確認，最後僅1支確認為陽性。

但莊人祥強調，該研究有兩點限制，第一是該年齡層多半為健康族群，是否可類推至全人口，需要留意；第二是有246人退出計畫，也可能造成研究結果受影響。