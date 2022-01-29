苗栗特色館以全新面貌重新營業，春節連假不打烊。（謝明俊攝）

苗栗火車園區願景館春節連假不打烊。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為應長達9天的春節連假，吸引更多遊客前來苗栗旅遊，所屬的苗栗特色館、陶瓷博物館、火車園區願景館、三義木雕博物館、客家圓樓，從年初一開始都不打烊，其中特色館及願館整修後以新面貌重新營業，遊客前來拍照打卡上傳，還可參加摸彩，歡迎大家來玩。

苗栗縣政府為了活化苗栗特色館，特別委由縣農會及公館鄉農會接管進駐營運，經過整修後於去年12月中旬開始假日試營運，將整個特色館畫分成陶瓷博物館、陶藝工坊、小農及觀光業者農特產品，以及體驗課程，讓館內更為多樣化，讓參觀民眾手捏製陶，創造獨一無二的器皿，相當適合親子共遊。

為了在長達9天春節連假期間，吸引更多旅客前來特色館，凡是春節期間到訪的遊客，拍照打卡上傳Facebook，不限金額消費向店家出示畫面，即可兌換摸彩券1張，參加抽獎活動，獎項將於年後抽出公告，詳情可洽「苗栗陶藝術節」粉絲專頁。

苗栗火車頭園區願景館同樣在農曆春節期間不打烊，除原有1樓「鐵道文化」常設展、御召列車體驗、2樓「苗栗城山線」城市設計展之外，天天都特別安排免費活動，像是「剪紙慶新年」手作DIY、「故事媽媽」親子共讀、「指尖舞蹈」手語歌教學課程等，歡迎所有喜歡藝術文化的民眾，在與家人朋友歡度年節團圓氣氛之閒暇時光，一起來到願景館體驗在地人文風情。

除了展覽與動態活動外，還有誠實2手書店、苗栗特色景點介紹、文化創意內容展示、在地社區懷舊影像等精彩內容，即日起到現場拍照打卡並到「苗栗願景館」及「貓裏藝文」的Facebook粉絲專頁按讚加追蹤，就有精美好禮大贈送，讓您過年好好玩！