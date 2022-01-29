不少孕婦在懷孕期間，會毫無節制的吃東西，認為一人吃兩個人補，但真的是如此嗎？營養師倪曼婷在臉書粉專提到，不少孕婦在懷孕時猛吃，就連自己也不例外，但分娩後才發現，熱量其實都吃到自己身上，所以孕期時該怎麼吃非常重要，並分享最佳吃法。

營養師倪曼婷提到，懷孕期間區分為三期，懷胎時熱量與蛋白質攝取很重要，除了提供胎兒發育外，還有母體身體的營養，因此懷孕初期時，其實並不需要額外增加熱量補充，直到進入第二期，每天才要開始額外增加300卡，其中常見的營養素「蛋白質、碳水化合物、膳食纖維、葉酸」攝取量也會隨懷孕時間而變化。

孕婦懷孕時要補充蛋白質，從孕期開始增加每日10公克的攝取量，主要來源是豆魚蛋肉類及乳品類；碳水化合物也很重要，能夠維持生理功能正常運作，並且避免酮體產生，建議攝取量應占每日總熱量的50至65%，同樣也是第一期無需額外增加，到第二期開始增加每日45公克，主要來源為白飯、麵條、吐司、地瓜、南瓜等。

再者是膳食纖維，為了防止孕婦在孕期發生便秘，因此要搭配蔬菜水果，到第二期、第三期每日需額外補充5公克，並搭配足夠的水分，此外，葉酸也是非常重要的營養素，與胎兒神經發展有關係，若缺乏葉酸可能導致胎兒的神經管缺陷，因此從第一期開始就需額外增加200微克，可從動物肝臟、綠色蔬菜、水果等獲取。