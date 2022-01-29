【愛傳媒張競評論】因應春節9天連假，1月28日蔡英文昨循例在春節前召開國安高層會議，召集行政院長蘇貞昌、總統府祕書長李大維、國安會祕書長顧立雄，及內政部、外交部、國防部、經濟部、交通部、衛福部、陸委會、金管會、央行、國安局等政府首長，研商「烏克蘭情勢及對因應臺海情勢之影響」、「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」以及「春節前後物資、物價及股匯市經濟穩定措施」等3項議題。

三項會議議題是否合宜與及時，綜合分析如下：

1.股市26日封關、2月7日開盤，春節假期共計將休市11天，會議當日股市已封關，而匯市在國安會議後數小時後也會停止交易；因此就算國安會議有任何指示，透過行政與金融施政體系，轉化為具體作為，年前是絕對來不及，所以基本上不論有任何指示，都是馬後砲。

2.但就最近國際金融市場波動狀況，相關效應是否會累蓄到年後，然後整地顯現在臺灣金融市場，抑或年後開市時相關市場震盪餘波已經平息，其實誰都不敢講，所以預先有所指導，蔡總統要求主政單位妥為因應並無不當，在此應予肯定。只不過對外公開之層峰指示內容：「若國際情勢變化，造成股市非理性因素及失序，請金管會及財政部密切注意且預作準備；央行也要密切掌握外資資金進出及流向，妥適因應。」並無任何新意；顯然此項「循例」在春節前召開之國家安全會議，並沒有玩出任何新把戲。

3.對於春節前後物資、物價經濟穩定措施，從雞蛋供銷失調，民眾大排長龍搶購風潮來看，顯然商品市場對於政府不太買帳，就算會議召開時已經存在任何措施，確實應當還有努力空間。只不過就算國安會議召開，層峰對穩定物資供應與商品物價有所指示，過春節採買年貨只剩29、30以及31日除夕當日，總共只剩三日，雖然不可諱言這幾天確實是年節應景商品交易高峰期，但相關措施是否來得及呢？還是又來一發馬後砲呢？至於平抑穩定春節後物資供應與物價波動，應該是還不算晚，就讓鄉親們拭目以待吧！

4.至於「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」，因為有法令約束，不得隨意評議相關事宜，再加上諸多資訊都是由朝廷掌控，尋常百姓無緣得窺天機，就請諒解在此不再說三道四，只能安份地把口罩戴緊、手洗乾淨、乖乖去打第三劑囉！

5.最後來談談「烏克蘭情勢及對因應臺海情勢之影響」，有位臺大畢業修過通識國文課的朋友，問我這句話有那些字是贅辭，我說您好大的狗膽，朝廷譴辭用字豈是容您妄議，怪不得學弟妹們要廢掉這門通識課，真是書讀愈多愈反動，看來焚書坑儒真有其道理！

6.不過烏克蘭到底跟臺海有啥連動關係？華盛頓不斷發出警訊，烏克蘭總統急著跳腳，請美國不要攪局危言聳聽，美國多位學者專家還口出警語，將烏克蘭情勢與臺海連結在一起，若是要緊抱美國，能不隨之起舞配合呼應嗎？日前臺海周邊，美國海軍匯集數艘航艦強勢操演，此種在東亞高調兵力展示，地中海卻只留下杜魯門航艦打擊群因應烏克蘭俄羅斯邊境大軍對峙，難道是將重兵擺在東亞，進行隔靴搔癢遠距嚇阻嗎？真是讓人愈看愈迷糊。

7.當然亦有聲浪指出，真正暗潮起伏危機待發之地是臺海周邊，所以美國在海上部署重兵，擺出嚇阻姿態，這個是在講笑話還是講夢話？讓我們去看看駐日駐韓美軍是否正常休假，警戒戰備是否升級再說吧！美國有增兵東亞調整部署動態嗎？還是只靠美國海軍在臺海周邊操演唱獨腳戲呢？說實在話，要是華盛頓大聲呼喊烏克蘭情勢緊急，臺北高層無動於衷，不去搭唱兩句，這怎麼交待得過去，就算是演場假戲，也要硬撐唱個兩句，要不然對華盛頓怎麼夠意思呢？

最後還是要說，放寬心，循例召開國安會議是要滿足媒體消費，不是真的有啥國安危機情勢，大家還是別緊張安心過年吧！

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

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