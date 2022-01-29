在彰化從事營造業、擔任工地主任的黃姓男子，參加彰化縣振興加碼抽獎活動，靠著一張在汽車旅館入住消費780元的發票登錄，被抽出成為頭獎幸運得主，成為有機會入住伸港青年住宅的第一人，不過他選擇放棄青宅，改為125萬元等值現金大紅包；彰化縣政府扣除10％機會中獎稅後，28日下班前已將112.5萬元現金匯入帳戶。

彰化縣「花在彰化．好禮一把抓」振興加碼抽獎活動，17日第一次直播抽獎，總共抽出6021位幸運得主，除了頭獎的百萬餘元大紅包，另有50位現金獎得主，彰縣府趕在過年前將現金獎金發出。

家住彰化縣的黃先生，從事營造業，目前在營建工地上班，他去年在一家汽車旅館消費780元，發票登錄加碼活動後幸運中頭獎；直播活動上他接到彰化縣長王惠美、知名製作人兼主持人沈玉琳恭賀電話時，一時之間還意會不過來。

彰化縣政府經綠處表示，經再次主動聯繫，黃先生選擇放棄青年住宅，改換為125萬元等值現金，經扣除稅額後已現金入袋。

彰化縣長王惠美指出，這次趕在過年前，從1月20日陸續收到中獎者資料後，以「網路取代馬路」用最快速度審核、匯款；由於幸運中獎人數逾6000人，從審核到匯款須花費一點時間，呼籲中獎民眾耐心等候，年後縣府將用最快的速度，盡速核發獎項。

王惠美表示，已經收到獎金的得主們可以將現金紅包再次花在彰化，來彰化賞花、樂遊農園，來趟農村輕旅行，或到北斗奠安宮、鹿港天后宮、彰化南瑤宮、芳苑普天宮等知名廟宇，祈福走春；振興經濟同時，也記得順手將手邊發票、收據或台灣Pay，登錄至「振興經濟 彰化加碼」活動網站，就可以參加抽獎，最大獎還將抽出2戶百萬青年住宅。

彰縣府經綠處指，凡持110年10月15日起，在彰化消費200元以上的發票、收據或台灣Pay明細，即可登錄參加「振興經濟 彰化加碼」活動，每張最多有10個序號，還有「百萬序號送萬元現金」加碼活動。為免活動前夕系統塞車，呼籲消費者養成隨買隨登的好習慣。

彰化縣政府也提醒，春節期間，走春拜訪親友，熱情參與抽獎活動之餘，也別忘記勤洗手、戴口罩、實名制，並盡可能接種好兩劑疫苗，提升自身保護力，大家一起共同守護社區防線。