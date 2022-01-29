大陸澎湃新聞29日報導，不久前，大陸肯德基與盲盒（福袋）銷售商「泡泡瑪特」聯合推出的盲盒套餐，引發了網友對盲盒的廣泛討論，對此，中消協點名肯德基用「盲盒」誘導食品過度消費，當抵制。近日，中國消費者協會發布《2021年全國消協組織受理投訴情況分析》。針對近期盲盒消費屢引爭議，中消協建議加強立法規制，劃定盲盒經營紅線，對於低齡兒童、特殊商品、特殊領域禁止盲盒行銷。中消協表示，盲盒經濟因其「中獎」的未知性給消費者帶來驚喜、趣味和誘惑，受到消費者追捧。但是，盲盒經濟也逐漸暴露出諸多問題。

據統計，消費者反映的主要問題有：

一是利用盲盒銷售臨期商品或假冒偽劣產品。如宣稱網購化妝品達一定價款，就可加1元贈盲盒，實際盲盒裡卻是快過期的產品；

二是利用盲盒誘導消費。如餐飲企業與盲盒銷售商聯合推出的「聯名款盲盒套餐」，誘導消費者超額消費，獲取限量款盲盒，加劇糧食浪費；

三是利用盲盒銷售患病活體動物；

四是一些商家拒不承擔盲盒商品的售後責任；

五是以珍藏、稀有、限量等名義誘導未成年人衝動消費；

六是盲盒大部分不透明，存在私拆後再售賣等弄虛作假情形。

中消協表示，目前，盲盒消費無序擴張，手辦盲盒、機票盲盒、寵物盲盒等「盲盒風」愈刮愈烈，似乎「萬物皆可盲盒」。但隨之而來的盲盒售假、拒不擔責、違法出售、概率不明、盲盒成癮等問題也日益突出。

對此，中消協建議：

一是加強立法規制，劃定盲盒經營紅線，對於低齡兒童、特殊商品、特殊領域禁止盲盒行銷，對於盲盒價格、銷售方式、機率表述等作出明確規制，對於違法銷售、黑箱操作、不當誘導、天價炒作、逃避責任等行為嚴厲打擊，有力維護消費者合法權益。

二是經營者要依法合規經營，切實承擔經營者責任，杜絕違背公序良俗、誘導投機心理、不擇手段牟利等不良行銷手法，多在產品品質、服務水準上下功夫，致力提升品牌形象和長遠發展。

三是消費者要理性消費，量力而行，警惕經營者不法行銷套路，關注未成年人身心健康，杜絕攀比、浪費、投機行為，做成熟智慧的消費者。