大港橋。（港務公司提供／洪靖宜高雄傳真）

台灣港務公司打造「大港迴聲」音樂銅鐘公共藝術作品，因高雄港疫情擴散而取消開幕式暨音樂會，但即日起，每天上午10點到晚間8點或9點，每個整點都會演奏音樂。大港橋為配合高雄燈會，2月份延長通行時段至半夜12時。

「大港迴聲」公共藝術計畫由1座搖擺鐘、37顆銅鐘組成，坐落在大港倉，該作品將重現高雄港50年代香蕉碼頭起重機吊起盛裝香蕉竹簍的歷史意象，能夠以電腦排程定時自動演奏，在特殊節慶，藝術家也能夠在現場進行演奏。原先預定24日舉辦開幕典禮，但因為疫情來襲，只能宣布取消。

台灣港務公司指出，「大港迴聲」音樂銅鐘即日起正式啟動演奏，時段為週一至週四上午10點到晚間8點，週五至週日上午10點到晚間9點，另外大港橋旋轉時也會有銅鐘音樂陪襯。

另外，為增加遊客通行駁二特區及蓬萊商港區便利性，高雄港大港橋原訂每日開放時間為上午8點至晚上10點，年節及燈會期間將延長通行時段至夜間12時。大港橋開啟旋轉閉合時段維持不變，為每日下午3點，週五、六、日於夜間7點增加1次橋體旋轉。