為加強台美學術合作能量，教育部與美國芝加哥大學簽署「台灣-芝加哥大學獎學金」合作協議，計畫將在2023年度啟動，每年選送5名台生赴該校攻讀博士學位，獎助期限以3到4年為原則。

受疫情影響，簽約儀式改由線上舉行。教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀表示，教育部非常重視與芝加哥大學共同設置百大獎學金的合作計畫，相信這項計畫有助於我國學子拓展國際視野，並加深台灣與美國的學術合作能量。

目前全球共有17所知名大學與教育部合作設置百大博士生獎學金，芝加哥大學為第18所，總計全美已有10所知名大學與教育部合作設置百大獎學金，且目前有50名台生在該校就讀。

芝加哥大學學術副校長李佳儀提到，感謝教育部與駐芝加哥辦事處與該校的長期合作，而能促成這項合作計畫。芝加哥大學辦學重視國際化及追求學術自由，誠摯歡迎優秀台生前往就學。

教育部指出，根據本次簽署的合作協議，將自2023年起執行本項獎學金計畫，為期3年，受獎生學費及生活費將由雙方均攤，每年共同選送5名台灣優秀博士生前往芝加哥大學攻讀博士學位，獎助期限以3到4年為原則。