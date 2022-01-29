一名網友自爆，因前往火鍋店用餐，足跡與確診者重疊而被匡列，儘管PCR檢測陰性，仍得隔離14天，9天年假宣告泡湯，還得負擔逾4萬元旅館開銷，直言「真的是乖乖實聯制的人，活該被政府關起來」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今對此回應，一般來說，若在一個場域有足跡，但不是接觸者，應先按兵不動，在家靜候疫調結果，目前市政府希望匡列可以快一點，就有所謂的預防性隔離，但隔離期間要在家或旅館進行，是需要討論的。

該網友在私人臉書發文，24日早上打完第3劑疫苗，當晚跑去吃火鍋，竟與確診者足跡重疊，被疫調人員通知居家隔離14天。他氣憤難平，稱當天店裡面超過100人，只有36人被強制隔離。他還得自己找防疫旅館，住滿14天的費用高達4萬2000元，直言這是人生中最莫名其妙的一個農曆年。

陳時中表示，我們匡列隔離的對象基本上是接觸者，這有一定的定義且受到規範。對於接觸者的接觸者，則是預防性隔離，這確實要很小心，原因是接觸者的接觸者染疫可能性較低，只是Omicron傳播速度快，我們也會預防性停課或匡列，但是是否要在檢疫所、旅館隔離，需要慎重考慮。

他進一步表示，如果很嚴重、擴散較大的，比如這個區域染疫率很高，就會要求預防性匡列，不過都是在一個假設的前提下，比如說整區都中了，一般的case不需要這樣。如果一個場域有足跡，雖然有發病，但不是接觸者，大家先按兵不動，在家靜候疫調結果，這個東西需要再釐清，我們會與市政府來談，現在他們是希望匡列快一點，就有所謂的預防性隔離5天，在家或旅館是需要討論的。