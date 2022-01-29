虎到福到迎新春！每年的農曆春節時期，正值枯水期。去年臺灣遭逢百年大旱，水情嚴峻，政府超前部署，全民積極配合節水行動，才得以攜手共度難關。

春節將近，在臺灣水資源最關鍵的時刻，需要大家一起勵行節約用水。國人依習俗常在歲末年終進行居家環境大掃除，因此春節期間也是用水量大增的時刻。經濟部水利署傳授大家幾招省水撇步，首先，廚房、浴廁、玻璃、地板等是家戶清掃的重點，在清潔的時候建議以擦拭代替直接使用自來水沖洗，並先除塵再濕擦，因灰塵減少，可減少反覆擦拭的次數。洗衣後的回收水，收集起來即可作為拖地、擦洗地板及沖洗馬桶用水的再次利用。打掃時區分客廳、廚房、浴室等區域，每個區域分配一桶水，打掃不超額用水，無形之中均可省下不少水量。同時，大掃除用水量驚人，換上水龍頭省水裝置，則可以輕鬆省下約50%的用水量。

另外，「新年新氣象，換購省水器材認標章，買對就會省！」，水利署呼籲大家在新年除舊布新，換購家中洗衣機、馬桶、水龍頭等用水設備的同時，認明有省水標章的設備！

最後，近年國人利用過年期間安排多日外出旅遊的情形漸增，水利署特別呼籲民眾出門前透過檢查水龍頭是否關緊、馬桶是否漏水、水塔設備是否故障等簡單的小動作，減少發生漏水的可能風險，讓出門更安心，不僅節水，也是開春防漏財的重要小妙招喔。