桃園再增20處確診者足跡 去過好市多、遠百、寶雅 15:172022/01/29 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府新增9例本土。圖為聯合陸軍第六軍團33化學兵群消毒畫面。（資料照／鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府新增9例本土，年齡為20多歲至50多歲。累計確診案例1430人，目前居家隔離人數1346人。確診者足跡中，包含八德興仁花園夜市、Costco桃園南崁店等，其中位於八德建興街的自營美甲工作室，也是足跡之一。 桃園市政府公布足跡。（桃園市新聞處提供） 其中本土9人包含案18776、18777、18778、18779、18780、18781、18799、18807、18808。 六都全淪陷！本土最新確診地圖曝 全國407人染疫 桃園 訪山林泡溫泉 觀光工廠、水族館吸睛 #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #足跡 #美甲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園新增9確診 大同染疫夫妻「1人駐點桃園市府」感染源不明 14:482022/01/29 生活 Ct值僅16！20歲女北市趴趴走 足跡遍布南港、信義、中正區 15:492022/01/29 生活 北市松山幼兒園師「1傳5」 308人採檢結果出爐 16:062022/01/29 生活 5千人捐血監測陽性率僅0.02％ 指揮中心：社區無隱形傳播 14:562022/01/29 生活 松山幼兒園師1傳5！4學童「病毒量漸增」 北市：應是新感染 11:442022/01/29 生活 春節防疫加嚴！兒童新樂園、動物園、天文館改採預約制 15:242022/01/29 生活 永豐銀永康分行女員工確診匡列313人 採檢結果出爐 15:372022/01/29 生活 Omicron社區感染擴大 指揮中心籲1族群快打疫苗 14:352022/01/29 生活 「台灣人要檢討！」北市8萬劑BNT乏人問津 柯文哲：研議重新預約 12:112022/01/29 生活 3確診母子足跡遍布高雄大寮 防疫巴士深夜載走接觸者 11:282022/01/29 生活 疫情升溫 黃偉哲宣布取消過年廟宇參拜行程 12:162022/01/29 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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