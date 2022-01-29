桃園市政府新增9例本土，年齡為20多歲至50多歲。累計確診案例1430人，目前居家隔離人數1346人。確診者足跡中，包含八德興仁花園夜市、Costco桃園南崁店等，其中位於八德建興街的自營美甲工作室，也是足跡之一。

桃園市政府公布足跡。（桃園市新聞處提供）

其中本土9人包含案18776、18777、18778、18779、18780、18781、18799、18807、18808。