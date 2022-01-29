一名大陸返台採春節專案「7+7」的民眾反映，原定後7天返家繼續檢疫，但被區公所人員認為居家檢疫場所不合格，遭送往楊梅的集中檢疫所，但住宿環境十分惡劣，不僅牆壁發霉，空間大小及生活用品準備也不足，認為收費一天3000元實在不合理。

中央流行疫情指揮中心醫療亦變組副組長王必勝對此表示，已有收到相關投訴訊息，目前了解該民眾由於後7天的居家檢疫場所不符規定，也就是認定為違規，可能是訂不到其他旅館，因此送集中檢疫所。

他強調，春節專案入住集中檢疫所一天收費是1500元，但針對違規者則收取原價一天3000元；針對該民眾指涉「不知道錢收到哪裡去」，他表示所有的錢都匯進入國家公庫。

王必勝表示，由於目前春節專案和匡列居家隔離人數比較多，住宿場所比較滿，違規者都會備用的集中檢疫所，也就是違規者專用，「很抱歉設備不是那麼好」，位置也比較遠，它不是飯店，但基本生活所需都有，如果能聯繫上會再進行關懷，能做到的部分就會盡量補齊。