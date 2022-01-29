越南在疫情期間鎖國防疫，數十萬公民滯留海外，只能仰賴救援包機返國，期間「黑箱作業」、「天價收費」指控不斷。越南外交部領事局正、副局長被指受賄，已遭警方逮捕。

越通社（VNA）報導，越南公安部發言人蘇恩蘇（To An Xo）表示，已就越南外交部領事局所涉入的賄賂案展開刑事調查，嫌犯疑似利用救援包機牟取私利，在審批各家公司籌劃這些救援航班時受賄。

越南警方以「受賄罪」逮捕4名嫌犯，分別是外交部領事局局長阮氏香蘭（Nguyen Thi Huong Lan）、外交部領事局副局長杜黃松（Do Hoang Tung）、外交部領事局辦公室主任黎俊英（Le Tuan Anh）、外交部領事局公民保護處副處長劉俊勇（Luu Tuan Dung）。相關犯罪細節則未說明。

自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，越南在防疫初期靠著鎖國贏得「防疫模範生」美名，然而背後人權爭議不斷。在海外的數十萬越南公民無法自行返國，只能靠著數量稀少的救援包機帶他們回家，直到今年1月1日越南才陸續恢復國際定期往返航班。

在鎖國期間，不少滯留海外的越南公民指控這些打著「救援」為名的包機實則「天價收費」、「手續繁瑣」、「黑箱作業」、「特權充斥」，相關爭議與問題在過去疫情近2年期間為越媒與外媒所關注。

越南外交部1月20日在例行記者會上回覆中央社詢問時表示，疫情爆發近2年來，越南有關單位已籌劃約800架次的航班，從全球60多個國家、地區接回近20萬名越南公民。

由於事件橫跨60多國家、地區，且恐損及數十萬人權利，賄賂鏈盤根錯節。蘇恩蘇說，在越南最高人民法院批准後，還將前往嫌犯的工作場所與住處搜索，全案會擴大調查，以便把所有涉案人揪出。