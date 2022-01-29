有網友拔大白菜拔得太開心，一回神已經拔了32顆，帶回家讓她無語問蒼天。（翻攝臉書社團《●【爆怨公社】●》）

日前有農民種植大白菜，因收購價不好，採收人工加上紙箱費不符成本，因此開放自採1顆10元，經過網路宣傳，不少民眾聞風而至。不過有女網友分享，原本只想拔個10顆回家，但越拔越好玩一直拔，等到回過神來找老闆算錢「320元算300」，回到家中看著32顆大白菜，根本無語問蒼天。

一名女網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》苦惱發文，表示在地方社團裡看到大白菜自己拔，1顆10元，帶著麻袋和刀子前往，心想拔個10顆回家，「誰知道，越拔越覺得好玩，就一直給它拔，等到回過神來找老闆算錢，320元算300。回到家裡，我無語問蒼天，怎麼辦」。

原PO的苦惱笑翻眾人，紛紛回應：「真的會情不自禁的一直拔下去，嘴上說好了！好了！手卻不聽使喚」、「跟我一樣拔蘿蔔要十公斤結果一顆接著一顆拔了五十幾公斤」、「哈哈哈哈哈哈 害我看了一直笑」、「泡菜冬菜醃起來」、「做泡菜或送人吧」、「敦親睦鄰左右鄰居樓上樓下各送兩顆或者路邊擺攤」、「做愛心送育幼院吧！」。