考量國內COVID-19疫情升溫，為加強春節防疫，北市府決定啟動變種病毒加強管制措施，動物園、天文館、兒童新樂園將採預約制，其餘社教機構採限制容留人數，並且配合台北市餐飲防疫指引，修正場館用餐規定。

教育局指出，兒童新樂園即日起採單一出入口，入園線上預約人數3200人，現場預約人數為1600人。另外新樂園室內場館容留降載1／2，大昆蟲展場為100人、如果兒童劇場219人及寶貝叢林歷險館60人。

教育局表示，1月30日起，動物園每日各開放預約8000名額，另提供上午、下午各800名額供現場報名入園參觀；天文館每日網路預約1000人，現場預約100人。

另外，圖書館實施容留人數降載，入館人流以館內空間每2.25平方公尺計算容留人數，有固定座位者採梅花座或間隔座，無固定座位者保持室內1.5公尺安全社交距離。青少年發展處運動場館B1直排輪場每時段容留120人，9樓攀岩場由每時段容留30人。

另配合台北市餐飲防疫指引，教育局說明，各社教機構內指定區域開放飲食，室內用餐須持施打2劑以上疫苗證明，始得內用，12歲以下孩童，可與接種2劑以上疫苗之同行家人陪同內用；新樂園美食街以總座位數1／2為上限，設梅花座、防疫隔板及維持社交距離。

教育局呼籲民眾進出社教場館配合實聯制登記、量測額溫、全程佩戴口罩，因疫情尚未穩定，市民於春節連假期間應避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防呼吸道傳染疾病傳播並落實勤洗手、注意手部衛生、咳嗽禮節及自我健康監測維持警覺，如有呼吸道症狀時應儘速就醫，並在家休息，多喝水及注意飲食。