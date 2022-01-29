《路透社》28日引述3名美國官員看法，指出俄國已為烏克蘭邊境集結的大軍，籌備了大量進行醫療手術需要的血液。官員認為，由於血液是否充足，可以作為評判俄國是否做好準備。如今，俄國已籌集大量血液證實美國想法，即俄國「顯然」已經有能力入侵烏克蘭。

官員們的說法顯示美國對俄國積極為入侵烏克蘭備戰，而感到憂心。華府相信，俄國在與烏克蘭的邊境地帶，至少集結超過10萬人的兵力。不過，俄國國防部還沒有回應此一評論。

現任與前任美國官員都指出，如果普丁決定揮兵烏克蘭，血液儲量是否充足，就是判斷俄國是否已準備好入侵的關鍵指標。

※俄國灰色行動

北約秘書長長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出，西方軍事聯盟正密切關注俄國將部隊與武器運往白俄羅斯進行演習。他指出，如果俄國對烏克蘭採取進一步侵略，北約就會增加在東歐的兵力部署。俄國的攻擊可能包含多種形式，包括網攻、政變與破壞行動。

他表示，「從北約方面來看，我們準備好政治對話；但如果俄國選擇武裝衝突，我們準備好做出回應」。

※俄入侵將造成重大傷亡

圖為俄國在邊界進行軍演。(圖/美聯社)

美國防部長奧斯汀證實，美國仍專注打擊俄國假新聞，包括任何可做為攻擊烏克蘭的藉口。他表示，「普丁有多種行動選擇，包括奪取城市與重要領土。他也可能做出脅迫行動與挑釁政治行為，如外交承認分離的領土」。

參謀長聯席會議主席麥利（Mark Mille）則表示，相較於冷戰時期，俄國部署的規模與範圍比任何時候都來得大。「如果俄國入侵，結果將是可怕且造成重大傷亡」。

※和平仍有希望？

儘管俄國總統普丁表示，西方還沒有解決莫斯科在前蘇聯時期留下的安全主張；但他也釋出善意，表示已準備好持續對話，讓戰爭的陰霾透露出一絲曙光。

針對烏克蘭危機，普丁在與法國總統馬克宏通電後表示，將研究華府與北約近日做出的回應，然後再決定進一步的行動。法國官員證實，普丁在電話中強調不希望情勢惡化；這與俄外長說法呼應，俄國外交部一直表態不希望發生戰爭。

至於普丁所指的研究華府與北約的回應，乃是美國國務院與北約26日發出聯合聲明。聲明中指出，針對普丁於2021年12月提出的烏克蘭─北約東擴危機的訴求條件，華府與北約願意就歐洲裁軍、縮編飛彈數量、擴大軍演透明度與軍事互信機制，與莫斯科進一步對話。

但普丁所要求的「北約不得接納烏克蘭入盟」、「切斷對烏軍事互動」，以及北約不得在波蘭以東駐軍，華府與北約則表示拒絕。

※回復東歐前華沙公約國家至先前狀態

針對普丁與馬克宏談話，克林姆林宮回以「美國與北約的回覆沒有考慮到俄國的關切點」；這包含避免北約擴張、不在俄國邊境部署進攻性武器，以及將北約軍事能力與基礎建設，恢復到東歐前華沙公約組織國家加入北約前的狀態。

克林姆林宮強調，「關鍵問題被忽略了，即美國及其盟友將打算如何遵守安全完整原則。任何一個國家都不能以犧牲他國國家安全，來加強自己的安全」