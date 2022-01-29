吳宗憲突追問緋聞！Sandy親揭曖昧「毛帽男」真相 虧爸：快被你這種人害死

藝人吳姍儒（Sandy）與交往5年的室內設計師男友，今於台北文華東方酒店舉辦婚禮，宴請400名嘉賓見證幸福，當穿上全白婚紗登場，與父親吳宗憲對望那刻，只見她眼泛淚光，父女情深的一幕讓在場所有人相當感動，未料，吳宗憲突然提及先前與毛帽男的緋聞，讓她急忙做出解釋。

吳宗憲與吳姍儒接受訪問時，兩人喜悅全寫在臉上私毫藏不住，父女倆也紛紛列出男方優點誇獎，似乎對「王先生」相當滿意，不過吳宗憲卻突然爆料從進演藝圈以來，鮮少傳出緋聞的女兒曾被拍到與「毛帽男」約會，更吐槽在泡溫泉的地方被抓到，還不忘幫媒體追問毛帽男的真實身分，對於父親不按牌理出牌，讓她急忙澄清：「就是3個ABC好友來台灣一起去吃飯，至於男主角都是同一人沒有緋聞」，還不忘大虧吳宗憲「快被你害死」。

吳姍儒的婚紗照讓低調的老公真面目曝光。（容易文創提供）

吳姍儒在婚禮上也大方提供小倆口絕美婚紗照，讓鮮少露臉的老公正面照因此曝光，男方不僅身材高挑，外貌還十分帥氣，與Sandy在一起可以說是郎才女貌，甚至被說和演出《黑道律師文森佐》的偶像韓星玉澤演有些神似。

新人伴手禮包含所有Sandy代言商品。（讀者提供）

據悉，婚禮由梁赫群老婆的永恆婚禮公司籌劃，今天席開40桌，菜色包括燒烤醬水晶魚、糖漬芝麻核桃、蒙古燒烤紐西蘭小牛帶骨肋排等15道美食，1桌花費大約3萬，共40桌，至於新人的伴手禮也很豐富，包括Sandy所有代言商品，包含牙膏、牙刷、身體乳、洗髮精等用品。

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