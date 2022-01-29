苗栗市聯大路與台13線路口大幅擴寬，並擴大機車停等區供學生機車等候左轉。（謝明俊攝）

苗栗市聯合大學師生重要聯絡通道聯大路，因舊有道路規畫安全性不足，導致通車8年發生161起交通事故，經過苗栗縣政府爭取中央經費2億改善全線機車道配置以及相關安全設施改善，工程業已完工，將在年後正式開放通車。

苗栗市聯大路是國立聯合大學二坪山及八甲2個校區的重要聯絡道路，全長2.63公里，自2010年通車至2018年間先後發生161起交通事故，多半是學生騎乘機車造成的事故，經苗栗縣長徐耀昌邀集立委陳超明、徐志榮向交通部全力爭取，公路總局同意撥款2億1千萬元改善聯大路，並考量苗栗縣財政狀況，免除縣府3千萬元的配合款。

聯大路改善工程主要包括，原雙向2公尺寬機車道，將增加到3.5公尺的混合車道，並改善聯大路線形、坡度及照明、警示標誌等，聯合大學另向教育部爭取「聯大光纖網路及超速示警改善工程計畫」，去年底獲核定補助1000萬元併入整體改善工程辦理，以提升道路行車舒適度與安全性。

聯大路改善工程施工就遭遇疫情三級警戒、招工困難，解封後工程多、搶工、搶料潮等問題，為縮短施工對地方、學生交通衝擊，施工團隊超前部署重新規畫施工順序，不僅提前完工，並在月前榮獲國內公共工程最重要的金質獎。

聯大路已於本月完工，並規畫在過年後辦理通車，苗栗縣政府工務處在通車前，因應今年春節連續假期及客家掃墓習俗，自1月28日下午1時至2月17日上午12時，暫時開放雙向車道提供鄉親使用。目前暫訂於2月18日辦理通車典禮，提供聯大師生們一條更安全的通道。