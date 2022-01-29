除夕即將來臨，許多清寒家庭都在苦思年夜飯如何籌措。新北市議員林金結今募集企業友人，合力出資，籌備干貝花膠燉雞、原汁豬腳、糖醋魚等菜色，組成50組一式五份年菜，開放清寒民眾到服務處領取，並現場贈送每人一份紅包，盼讓弱勢過好年。

林金結表示，這次活動也有土城區許多里長都加入幫忙，他們都反映，經過訪查跟家庭情況了解，這些清寒家庭生活都很艱辛，因此他便與善心企業一起合作，籌備年菜，年菜菜色包含干貝花膠燉雞、原汁豬腳、糖醋魚、檸檬蝦、羊肉爐、麵線、餅乾等，希望可以讓許多清寒戶能安心過好年。

現場領取年菜的林太太表示，疫情重創生計，原本打零工維生的工作機會變少，收入減少非常多，孩子們其實很懂事，也不會要求一定要吃什麼，還說除夕要去附近的便利商店打工，可以不用吃，這次領取議員發放的年菜，終於能跟孩子好好圍爐除夕團圓，她也想好若有剩菜，要加什麼輔料變成隔天的新菜式。

林金結說，除了今年發放年菜外，他會持續拋磚引玉，幫助弱勢，現在也正在募集明年度生活困難民眾年菜，歡迎善心企業一起參與，幫助生活困難民眾過好年。