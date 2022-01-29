連日陰雨，恆春部分洋蔥田出現炭疽病等情況發生。（周春米提供／林和生屏東傳真）

洋蔥為高屏冬季重要裡作，恆春半島栽培田區已陸續進入蔥球膨大期，但有部分農民發現，少數田區有炭疽病及軟腐病等病害現蹤，高雄區農改場呼籲農民盡速採取適當防治措施，立委周春米29日現勘後也要求農委會，研議將受感染洋蔥納入天災救助機制。

高雄區農改場場長戴順發表示，洋蔥病害好發在潮濕多雨環境，洋蔥炭疽病菌常感染葉片及蔥球鱗片，形成褐色圓形或長橢圓形乾枯斑塊，受害嚴重時全株葉片褐化萎凋，影響蔥球肥大；軟腐病則屬細菌性病害，多發生在成熟及採收後儲運階段，田間環境潮濕時亦會發生，罹病部位常呈現腐爛並發出惡臭。

且依據中央氣象局預報，接下來仍有降雨可能，因此籲請農民，應避免在高溫多濕氣候下採收，且採收、包裝及搬運過程中，最好避免擦傷，並保持切口乾燥，儲藏時則應設法維持低溫、低濕並且保持通風，防止水分在球莖的表面上累積。

戴順發指出，為避免病害蔓延造成損失，這段時間農友應加強田間巡查工作，發病初期則適時以核准用藥防治，若已屆採收期，應避免使用化學藥劑，以免造成藥劑殘留疑慮，一旦發現嚴重發病的植株殘體，切勿棄置於田區，避免成為田間及下期作的感染源。

周春米在春節連假首日，頂著大雨滂沱，直奔恆春半島，在農政相關單位陪同下勘查洋蔥農損情況，她表示，主要受到冬季密集降雨的極端氣候影響，才會在冬季爆發洋蔥炭疽病，已要求農委會加強預防性投藥、向每位洋蔥農宣導防治觀念，讓農損降至最低，並研議將受感染的洋蔥納入天災救助機制。