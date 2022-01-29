中共總書記習近平等中共領導人，於春節前夕分別以電話等方式慰問或委託有關方面負責人慰問了，江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、温家寶、賈慶林等老同志，祝願「老同志們新春愉快、健康長壽」。

新華社報導詳細提及中共領導人慰問的老同志名單：江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、温家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗和田紀雲、遲浩田、王樂泉、王兆國、回良玉、劉淇、吳儀、曹剛川、曾培炎、王剛、劉延東、李源潮、馬凱、李建國、范長龍、孟建柱、郭金龍、王漢斌、何勇、杜青林、趙洪祝、王丙乾、鄒家華、彭珮雲、周光召、李鐵映、何魯麗、許嘉璐、蔣正華、顧秀蓮、熱地、盛華仁、路甬祥、烏雲其木格、華建敏、陳至立、周鐵農、司馬義·鐵力瓦爾地、蔣樹聲、桑國衛、王勝俊、陳昌智、嚴雋琪、張平、向巴平措、張寶文、唐家璇、梁光烈、戴秉國、常萬全、韓杼濱、賈春旺、任建新、宋健、錢正英、胡啟立、王忠禹、李貴鮮、張思卿、張克輝、郝建秀、徐匡迪、張懷西、李蒙、廖暉、白立忱、陳奎元、阿不來提·阿不都熱西提、李兆焯、黃孟復、張梅穎、張榕明、錢運錄、孫家正、李金華、鄭萬通、鄧樸方、厲無畏、陳宗興、王志珍、韓啟德、林文漪、羅富和、李海峰、陳元、周小川、王家瑞、齊續春、馬培華、劉曉峰、王欽敏等。

報導稱，「中共老同志對此表示感謝，一致認為黨的十八大以來這些年黨和國家事業發展歷程極不尋常、極不平凡，高度評價以習近平為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民取得的成就，對習近平作為黨中央的核心、全黨的核心表示衷心擁護。」

老同志一詞是指退休的高級官員。而中共高層春節慰問老同志早已成為一項傳統慣例。歷年農曆新年，中共領導人都會慰問老同志，每年的老同志名單都備受外界關注。

2021年2月9日，習近平在春節前夕慰問的老同志包括江澤民、胡錦濤、朱鎔基等一百多人。2019年春節，中共高層拜會老同志的名單如下：江澤民、胡錦濤、李鵬、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、温家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗等。