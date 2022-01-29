台南市28日新增一起30多歲永康區女銀行員確診的本土個案，共匡列32人進行居家隔離，採檢結果皆為陰性；另匡列281人為自我健康監測，其中212人採檢結果為陰性，其餘報告未出。

台南市昨天日新增1起永康區30多歲永豐銀行永康分行女行員確診，衛生局共匡列313人，其中，居家隔離32人，包括職場客戶4人、職場接觸者17人、朋友1人、親友10人，32人採檢結果均為陰性。

另外，匡列自我健康監測281人，包括職場客戶238人、超商員工3人、超商顧客9人、異人館員工10人、異人館顧客21人，其中212人採檢結果為陰性，其餘報告未出。

因應春節返鄉潮，台南市政府也於台南火車站、新營火車站、台南高鐵站提供26日至30日從北北基桃及新竹返鄉的無症狀台南市民，憑身分證及1月26日至30日車票憑證，領取快篩，衛生局統計，26日至今日上午已經發放1585份居家快篩試劑。

此外，因應一連9天農曆春節假期到來，台南市政府也已加購3萬劑COVID-19快篩試劑，提供上呼吸道症狀者到診所看診時預先檢測。