天津北方網報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）截至29日，中歐班列累計開行突破5萬列、運送貨物超455萬標準貨櫃、貨值達2400億美元，通達歐洲23個國家180個城市，為保障國際產業鏈供應鏈穩定、推動共建「一帶一路」高品質發展作出積極貢獻。

國鐵集團相關負責人介紹，近年來，國鐵集團主動加強與沿線國家及鐵路部門的溝通協調，不斷擴大中歐班列開行數量和範圍，持續提升中歐班列服務品質和運行品質，中歐班列的品牌效應日益顯現，為「一帶一路」建設持續提供了新動能。

據了解，中歐班列已實現常態化開行、規模化營運，2016年至2021年，中歐班列年開行數量由1702列增長到15183列，年均增長55％；運輸貨物品類從最初的手機、筆記型電腦等IT產品，擴大到汽車配件及整車、化工、機電、糧食、酒類、木材等5萬餘種；年運輸貨值由80億美元提升至749億美元，增長了9倍，在中歐貿易總額中的占比從1.5％提高到8％。

國鐵集團充分發揮國際國內兩個協調機制的作用和平台企業的積極性，不斷加強境內外貨源組織，中歐班列重箱率實現穩步增長，綜合重箱率由2016年的77.2％提升至2021年的98.1％；通過加強回程貨源開發，班列往返開行數量更加均衡，回程班列與去程班列的比例由2016年的50.6％提升至2021年的81.5％；研發投用95306數位口岸系統，通關效率明顯提升。

在滿洲里、霍爾果斯口岸站常態化組織「三列並兩列」集並運輸，推動協調解決寬軌段運輸組織等問題，全程執行時間從24天壓縮至最短12天，班列運輸效率大幅提高，與其他物流方式相比，極大節省了全程物流費用，促進了社會物流成本的降低；推廣應用具有位置追蹤和破鎖報警功能的電子施封鎖，班列全程安全防範能力不斷增強；設立了中歐班列客戶服務中心，進一步規範中歐班列商標使用和管理，不斷提高服務品質，中歐班列的品牌競爭力和信譽度持續增強。

在鞏固和穩定既有入歐主要通道基礎上，國鐵集團探索開闢了跨裏海、波羅的海以及經烏克蘭、芬蘭等國家的新通道、新徑路，推動形成「暢通高效、多向延伸、海陸互聯」的中歐班列境外通道網路格局。特別是2020年以來，面對世界疫情對國際物流供應鏈的衝擊，積極承接海運、空運轉移貨源，充分發揮了戰略通道作用。中歐班列優先保障國際合作防疫物資運輸，實行優先承運、優先裝車、優先掛運，做到快裝快運、應運盡運，已累計向德國、波蘭、比利時等歐洲國家運送防疫物資1362萬件，超過10萬噸，成為各國攜手抗疫的「生命通道」和「命運紐帶」。