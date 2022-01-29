環保局協助在地企業舉辦環境教育課程，促進企業與社區交流融合。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

環保局協助在地企業舉辦環境教育課程，促進企業與社區交流融合。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府為加強縣內科技廠商融入在地環境生態，從去年起連續舉辦多場次企業環境教育課程，由在地的竹南塭內社區發展協會等團體，利用假日導覽企業員工實地體驗當地人文及環境生態，企業並以自身科技優勢，例如VR虛擬技術，來精進社區發展，相輔相成，讓企業與社區獲得雙贏。

苗栗縣政府環保局推動企業參與環境教育工作，協助企業增加員工訓練多樣化，並增進企業對環境的責任感及企業形象，從靜態的教育訓練課程，到動態的戶外體驗活動，企業參與環境教育方向非常多元。

環保局自去年起陸續協助「京鼎精密科技」、「中強光電竹南廠」、「羅門哈斯亞太研磨材料」、「群創光電」及「太平洋醫材」等企業規劃相關環教活動，積極推動企業與社區互動交流，例如「中強光電竹南廠」是結合「竹南鎮塭內社區發展協會」辦理「科技、生態、環保FUN假玩」環境教育活動，並設計「VR眼鏡體驗課程」，活動中透過企業本身專業科技知識與在地居民交流，將虛擬實境技能運用至社區發展，社區回饋企業「種子DIY」環教手作體驗。

又如「羅門哈斯亞太研磨材料」及「群創光電」等企業辦理「揪淨灘 環保家庭日」環境教育活動，除了規劃淨灘，以實際行動愛護環境，同時透過在地導覽老師的詳盡解說認識周邊濱海動植物。藉由雙向互動、資源共享，強化企業與社區之間的連結。

環保局長陳華盛表示，企業實行「ESG」的理念已成為全球趨勢，「ESG」包含環境永續（environment）、社會參與（social）與公司治理（governance）等3大關鍵面向，為衡量企業永續經營的重要指標，環境教育是全民教育，環保局鼓勵民間企業自主參與環境教育，並與縣內環境教育資源建立密切的夥伴關係，期望達到企業與社區永續共存。