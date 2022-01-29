柯文哲批中央數位疫苗證明「策略有問題」 陳時中強調1關鍵

台北市長柯文哲表示，希望北市版疫苗護照可以盡快上線，但與衛福部多次討論資料介接，被要求要按照歐盟標準，直言「衛福部策略有問題」，出國才需要國際標準，在國內不用。

衛福部長陳時中對此表示，數位疫苗證明基本上要求「可遺忘性」，換句話說不能在雲端上面被查到，雖然北市府一再強調他們可以做到相關規範，相信所有打疫苗或對個資有重視的民眾，也不希望把個資留在任何單位，所以還是作出要求。

陳時中強調，市民要出示疫苗證明「一點困難都沒有」，現在可以用健保APP、數位疫苗證明、接種小黃卡，這些都沒有問題，不會造成市民不便；沒有說一定要連接中央的資料不可，如果一定要連，就要符合規定。

至於為何堅持要北市符合歐盟國際逼準，陳時中表示，因為我們是和別國互相認證，如果拋棄這項規定，任意把我們的資料跟別人去串聯，這樣一個數位疫苗證明在國際認證的地位就會受到質疑，進而影響效力。