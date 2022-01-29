台北市一名境外移入20多歲女性（案18761）於自主健康管理期間喉嚨痛症，PCR陽性確診，Ct值16。北市衛生局29日公布足跡，CITYLINK松山壹號店、Apple 信義 A13、遠東百貨等都在列，北市針對足跡重疊者發送400封簡訊，呼籲民眾2日內儘速採檢。

衛生局說，案18761為20多歲女性，居住於信義區，1月9日自中國入境，1月7日入境前、9日入境當日及23日檢疫期滿前採檢PCR均為陰性。

衛生局指出，案18761於1月9至23日在萬華區防疫旅館進行檢疫，24日隔離期滿返家自主健康管理，27日晚間因出現喉嚨痛症，由衛生局安排就醫，採檢PCR陽性確診，Ct值16，感染源待釐清，匡列居家隔離10人，包含同住者3人及相關接觸者7人，已安排採檢。

衛生局公布案18761公共場域活動足跡，1月24日至南港後山埤郵局(南港區忠孝東路五段)、CITYLINK松山壹號店(信義區松山路)、台灣大哥大後山埤門市(信義區中坡南路22巷)、遠傳台北後山埤門市(南港區忠孝東路五段)、中華電信五分埔服務中心(信義區永吉路)、Apple信義A13直營店(信義區松壽路)。

1月25日至台灣聯通停車場(台北市中正區衡陽路)、遠東百貨台北寶慶店(中正區寶慶路)、女性內衣特賣會(大安區信義路三段150-1號1樓)，大安高工地下停車場(信義路三段166巷)、台灣中油信義路加油站(台北市大安區信義路四段)及1月27日至臺北永吉郵局(信義區永吉路) 、佳利屋麵包店(信義區永吉路)、全家永吉二店(信義區永吉路)、信義盛康藥局(信義區永吉路)、萊爾富北市松永店(信義區永吉路)、鴻濟藥局(信義區永吉路326巷)、全家新松林店(信義區虎林街)、愛買忠孝店(信義區忠孝東路五段)等。

衛生局說，針對足跡重疊者發送400封簡訊，提醒接獲簡訊民眾於2日內儘速自行前往台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳等7家醫院急診處採檢區進行採檢

衛生局呼籲民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、腹瀉、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，請儘速就醫或前往上述7家臺北市醫院採檢站採檢，就醫或篩檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具，相關問題可洽1922或臺北市防疫專線02-23753782詢問。