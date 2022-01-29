為讓貧困家庭能過一個有人情味的農曆新年，身兼台南善化聖興宮主委的知名直播主林揚竣，將於2月1日（大年初一），在家鄉善化發放千元紅包給300多個貧困家庭，做為年節加菜金。

林揚竣表示，每年過年前，他都秉持企業取之社會，應回饋社會的態度，對貧困家庭提供過年的年菜或加菜金，來協助貧困家庭過一個好年。

去年，林揚竣提供50多萬元為台中貧困家庭購買200多分年菜，並提供加菜金，由里長協助發放；前年則是捐助基金會籌辦街友年節圍爐餐宴活動。

今年，身兼聖興宮主任委員的林揚竣，選擇在他的家鄉台南善化，以永恆天詩企業公司董事長身份獨自捐出30萬元加菜金，來幫助貧困鄉親。

大年初一下午二時，林揚竣將偕同妻子，也是知名直播主甯皓筠（Miko）於善化聖興宮前，會同善化區公所、里長發放每個貧困家庭千元紅包，預計將有300個家庭受惠。

然而因善化地區日前傳出有確診者，為避免領紅包家庭及民眾群聚，造成疫情破口，聖興宮強調，屆時會做好防疫工作，嚴格要求現場志工與民眾戴好口罩，並對領取紅包者測量體溫和提供酒精消毒，若有排隊隊伍也會要求人與人之間間隔1.5公尺以上。