3名美國官員告訴路透社，俄羅斯在烏克蘭邊境附近的軍事儲備，已擴大到血漿和醫材等，以利未來治療傷兵，這是俄國備戰的關鍵指標。

美國現任和前任官員表示，判定莫斯科是否準備開戰，血漿是一項具體的關鍵指標。

俄羅斯已在烏克蘭邊境附近集結超過10萬兵力，美國持續警告，俄羅斯恐準備入侵烏克蘭，如今要求匿名的美國官員透露俄國已在前線儲備血漿，增加了情勢升高的具體證明。

近來示警的包括美國總統拜登預測俄羅斯恐將出兵，以及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，俄國可能會在「非常短的時間內」再次進犯烏克蘭。

美國國防部先前承認，俄國的軍事儲備確實有「醫療支援」，如今卻披露當中包括血漿等細節，專家表示，這對於判定俄國的備戰情況非常重要。

美國退役陸軍中將、現為華府智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）戰略專家的霍吉斯（Ben Hodges）說：「這不代表他們一定會發動攻擊，但如果沒有備好（相關物資），就無法發動攻擊。」

俄羅斯國防部並未立即回應置評請求。

針對俄羅斯已在前線儲備血漿的消息，白宮發言人尚未評論，但指出美國一再公開警告俄羅斯已在備戰。五角大廈則拒絕討論情資評估。

透露消息的這3名美國官員，則不願具體說明美國發現俄國在烏克蘭附近準備血漿的時間，其中兩人僅稱是在最近幾週內。

俄羅斯官員一再否認計劃入侵，但莫斯科表示，基輔 當局與西方日益密切的關係令其芒刺在背。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，美國和北大西洋公約組織（NATO）在烏克蘭問題上並未回應俄國的主要安全訴求，像是北約從東歐撤兵與烏克蘭不得加入北約等，但莫斯科準備繼續對話。

自2014年俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞半島以來，西方國家已多次祭出經濟制裁。但這些舉措對俄羅斯而言無關痛癢。身為歐洲主要能源供應國的俄國盤算，西方不至於會採取可能危害天然氣出口的嚴厲措施。