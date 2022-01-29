大陸國務院聯防聯控機制29日下午舉行新聞發布會。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，對於春節返鄉人員，國務院聯防聯控機制綜合組對執行防疫政策再次提出明確要求，概括起來就是包括不得隨意禁止外地群眾返鄉過年等在內的「五個不得」。

澎湃新聞報導，有媒體報導和社交平台反映，一些群眾遇到返鄉受阻問題，大陸國務院聯防聯控機制綜合組已進行核實，並及時回饋地方要求立即整改。有的地方已經做了政策調整，但個別地方仍存在「不允許低風險地區群眾返鄉」「強制要求返鄉群眾自費集中隔離」「隨意延長集中隔離和居家健康監測時長」等情形，群眾反應強烈。

對此，國務院聯防聯控機制綜合組對執行防疫政策再次提出明確要求，概括起來就是「五個不得」：不得隨意禁止外地群眾返鄉過年；不得隨意擴大限制出行範圍；不得將限制出行的範圍，由中、高風險地區擴大到所在地市及全省；不得對低風險地區返鄉群眾採取強制勸返、集中隔離等措施；不得隨意延長集中隔離觀察和居家健康監測期限。

米鋒表示，國務院聯防聯控機制綜合組開設了「春節返鄉路」公眾留言板，設在國家衛生健康委官網首頁。群眾在返鄉途中遇到的「層層加碼」等問題，可以在這裡反映，他們將認真核實、督促整改。

米鋒指出，各地要加強應急值守、快速反應，既要科學精準落實防疫措施，又要對群眾飽含溫情，解決實際困難，堅決防止「簡單化」「一刀切」，讓廣大群眾度過一個健康、歡樂、祥和的春節。