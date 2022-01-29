台灣去年9月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），近期傳出與台灣有貿易競爭關係得韓國，擬申請加入CPTPP。對此，行政院政務委員鄧振中坦言，韓國表達有意申請加入CPTPP，對台灣確實有壓力，但韓國同樣要面對台灣已申請入會壓力。

CPTPP目前有日本等11個成員國，英國去年2月申請加入後，已在去年6月獲CPTPP成立入會工作小組，同年9月已進入實質談判中；大陸與台灣則在去年9月相繼提出申請，尚未進入入會工作小組階段，傳出韓國打算在今年4月正式提出入會申請。

面對韓國擬也申請加入CPTPP，鄧振中表示，CPTPP一定會擴大，當然也盼有固定入會模式，根據掌握，目前許多成員國盼優先把英國申請案處理完，就是希望先形成英國模式，以利後續他國遵循，我方持續關注相關進度。

台灣去年9月申請入會，至今尚未成立入會工作小組，鄧振中說，英國是公認制度開放、老民主國家，且與多國簽訂自由貿易協定，申請加入CPTPP也是長達數個月才進入實質談判，顯見相關準備資料與資料要達一定程度，CPTPP才會為申請國成立工作小組。

鄧振中表示，台灣在法規準備、市場開放程度、透明化情形等方面，相較已提出申請的大陸，準備得較好；至於若未來韓國也申請加入CPTPP，對台灣優壓力，因為韓國與歐盟、美國、加拿大、紐西蘭等都簽有自由貿易協定，具有優勢，但也有相關的問題要處理，他國得狀況無法操之在我，目前我方只能繼續往前跑。