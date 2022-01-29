女星「雞排妹」鄭家純出道以來作風兩極評價，近年積極轉型，更轉換跑道自創品牌拓展副業，常在社群網站分享日常點滴的她，曬出「男助理特寫部位」的照片，讓一票女粉絲全都暴動了。

鄭家純在臉書曬出一位穿著正式的男人「雙手特寫照」，接著表示：「上篇有人問為什麼平常會看助理的手？因為助理的手很漂亮，偶爾會拍影片給IG小帳的手控們」，只見對方將右手放在左手上，雖然爆出些許青筋，但卻相當修長纖細，連指甲也修剪得非常乾淨，短短時間就吸引近萬人朝聖。

對此，網友紛紛留言：「他的手真的蠻漂亮的，好想要天天看」、「可以請求進入小帳看一下香香的手照嗎」、「我要失控了，太吸引人了吧」、「我不是手控都覺得好性感」、「那個 西裝控的部分，敲碗」、「我可以跟這雙手結婚」，眼見反應熱烈，鄭家純也親自回應：「助理本人很開心自己的手被大家喜歡」。

不過藝人鄭家純近來卻遇到衰事，她表示將名下豪宅出售過程，竟被房仲業者偷拍爆料媒體，對方事後還狡辯是為了和總公司呈報進度，讓她無奈表示和其他房仲都是線上簽署，沒想到為了方便去現場反被設局，更難以接受店長主導整件事卻說謊，直到沒辦法讓不存在的同事背黑鍋，才改稱是「業務作為」，不禁感嘆：「你的道歉不會是真誠的，不需要再多說什麼了，這件事情讓我滿難過，也對人性更失望」