桃園市29日新增9人確診，其中1人為桃園市資訊科技局委外駐點廠商大同員工、同樣在大同工作的妻子，感染源尚未釐清。另有3人為加貝爾幼兒園確診學童陪病的媽媽，其餘4人自貿港區員工。共7人隔離中採檢確診。另先前到錢都案中，到美甲睫毛店確診移工的友人也在今天確診，明天才會公布案號。

桃園市長鄭文燦說明，案18781是大同在桃園市府駐點人員，而28日9樓機房所在地的108人快篩陰性。包括同機房人員PCR陰性，不過同機房人員需要居隔。此外29日108人全面PCR採檢，市府大樓包含綜合會議中心，所有人員都要快篩，每單位快篩結果都要回報給主管，根據採檢結果，擬定進一步措施，採檢結果出來會報告。另其在大同工作的妻子案18780自覺身體不適，自行快篩後陽性，並到醫院PCR確診。因此丈夫跟著採檢確診。2人感染源不明，還需要釐清。

桃園確診者包含加貝爾確診幼童的媽媽案18776、18808案18807，因為孩子還小，需要媽媽陪同，3人在醫院陪病染疫。鄭文燦說，感謝媽媽陪伴孩子，但因為病毒傳播力強，陪伴孩子醫院就診的父母親，很容易確診，向她們致意。此外遠雄自貿港也新增案18777、18778、18779、18799隔離中確診。

鄭文燦也說，先前的確診者外籍移工案18677，原本說明生活單純，但是多次調查後，發現他曾經和友人到桃園八德1間美容工作室做假睫毛，時間約3小時。而該美容工作室是日前錢都涮涮鍋5人家庭確診中的媽媽工作地點，研判應該是這裡感染。另外該名做假睫毛友人也在29日確診，屬於30日公布個案。