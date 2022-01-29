蘇花路廊車流於上午7時達高峰，但交通還算順暢。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

新城警分局轄區地幅遼闊，包括蘇花、中橫公路，分局長林育旺（左2）到各交整崗哨為員警打氣加油。 （新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

春節9天連假今天展開，蘇花路廊上午7時達高峰後，每小時交通量約800輛；截至下午3時，宜蘭往花蓮南向車流量為9859輛，北上方向為2995輛，公路總局第四區養護工程處預估，今日蘇花路廊南向車流量仍有約3500輛通行需求，相較去年春節連假交通量減少約1成，交通流量仍順暢。

花蓮最北端的新城警分局，轄區幅遼闊，包括蘇花路廊熱區清水斷崖、太魯閣、燕子口、天祥、七星潭等熱門景點，已布下35處崗哨隨時注意交通動態，今連假首日，分局長林育旺一早也到交整點慰勞員警執勤辛勞，持續努力，為民眾提供一個平安的假期。

公路總局第四區養護工程處交控中心監控，持續實施蘇花改大客車優先措施，並依據交通動態調控蘇花路廊沿線路口號誌，以及協同現場警力指揮疏導以維護交通秩序，同時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊。

警方與公路總局都提醒用路人，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與「警廣FM101.3」頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛，確保行車平安。